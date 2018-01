Die Deutschen kaufen immer mehr im Internet ein und bescheren den Onlinehändler so steigende Umsätze. Insbesondere stationäre Händler konnten 2017 mehr Waren über digitale Vertriebswege absetzen.

Das Internet als Vertriebsweg für Waren aller Art wächst kräftig. Die Verbraucher in Deutschland kauften im vergangenen Jahr Waren für 58,5 Milliarden Euro im Internet, teilte der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) am Montag in Hamburg mit. Das entsprach einer Steigerung von knapp elf Prozent. Damit entfiel jeder achte Euro des gesamten Einzelhandels-Umsatzes auf den ...

