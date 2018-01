Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Fortum von 19,80 auf 20,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Konjunktureller Gegenwind und die Aussicht auf steigende Anleiherenditen könnten 2018 zu einer unterdurchschnittlichen Entwicklung der europäischen Versorgerbranche beitragen, schrieb Analyst Lüder Schumacher in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Das höhere Kursziel für Fortum begründete er mit seiner Erwartung langfristig steigender Preise an der skandinavischen Strombörse Nord Pool./edh/la Datum der Analyse: 22.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0081 2018-01-22/15:01

ISIN: FI0009007132