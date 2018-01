Eine Analyse von Henrik Becker

Der Dax hat die vergangene Woche genutzt, um, durch einen sehr dynamischen Anstieg, die kleine Korrektur abzuschließen. Ungeachtet der positiven Performance besteht für das Aufsetzen einer rosaroten Brille keine Rechtfertigung. Nach wie vor bewegt sich das in der finalen Phase eines größeren Aufwärtstrends. Einfluss auf das langfristige Geschehen hat die Performance der zurückliegenden Tage nicht genommen. Sie sehen in dieser Ausgabe einen anderen, aus meiner Langzeitanalyse stammenden Chart, denn in meiner letzten Ausgabe hatte ich den falschen Chart verwendet.

(Chart durch anklicken vergrößern)

Ausblick: Der Dax bildet ein Triangle als Wellenabschluß der großen Welle (5) als Diagonalimpuls (1-2-3-4-5) aus. Dabei befindet sich der Index in der Welle (3) dieser ...

