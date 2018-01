Summit - Der US-Pharmakonzern Celgene bleibt im Kaufrausch. Nur knapp zwei Wochen nach der Übernahme des Krebsspezialisten Impact Biomedicines hat das Management um Konzernchef Mark Alles einen weiteren Milliardendeal besiegelt: Celgene schnappt sich seinen Kooperationspartner Juno Therapeutics, an dem der Konzern bereits Anteile besass, nun komplett. Dafür greifen die Amerikaner tief in die Tasche und lassen 87 Dollar je Aktie oder rund 9 Milliarden Dollar in bar springen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Kauf wird damit zu einer der grössten Übernahmen in der Unternehmensgeschichte.

Über den sich anbahnenden Zukauf war an der Börse bereits in der vergangenen Woche nach einem entsprechenden Medienbericht spekuliert worden. Die Juno-Aktie war daraufhin rasant in die Höhe geschnellt und hatte am Freitag bei knapp 68 Dollar geschlossen. Damit liegt das Angebot rund 30 Prozent über dem letzten Schlusskurs und mehr als 90 Prozent über dem Kurs vor Aufkommen der Spekulationen. Am Montag kletterte sie vorbörslich um gut 27 Prozent auf 86,22 Dollar. Bei der Celgene-Aktie wiederum deutete sich ein Minus von rund einem Prozent an.

Bereits bestehende Partnerschaft in Krebsforschung

Die beiden Firmen Celgene und Juno sind bereits ...

