ROUNDUP: Sanofi will Bioverativ kaufen - Milliardendeal soll Wachstum sichern

PARIS - Die Pharmaindustrie wächst weiter zusammen: Nun hat der französische Pharmakonzern Sanofi zugeschlagen und will das auf seltene Blutkrankheiten spezialisierte US-Biotechunternehmen Bioverativ übernehmen. Die Franzosen lassen sich den Zukauf 11,6 Milliarden US-Dollar (9,49 Mrd Euro) kosten. Für den französischen Konzern, in dem unter anderem das deutsche Unternehmen Hoechst aufgegangen ist, ist das Geschäft das größte seit rund sieben Jahren.

ROUNDUP: Celgene kauft erneut ein - Milliardenübernahme von Juno Therapeutics

SUMMIT - Der US-Pharmakonzern Celgene bleibt im Kaufrausch. Nur knapp zwei Wochen nach der Übernahme des Krebsspezialisten Impact Biomedicines hat das Management um Konzernchef Mark Alles einen weiteren Milliardendeal besiegelt: Celgene schnappt sich seinen Kooperationspartner Juno Therapeutics, an dem der Konzern bereits Anteile besaß, nun komplett. Dafür greifen die Amerikaner tief in die Tasche und lassen 87 Dollar je Aktie oder rund 9 Milliarden Dollar in bar springen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Der Kauf wird damit zu einer der größten Übernahmen in der Unternehmensgeschichte.

US-Versicherer AIG will Validus Holdings für 5,56 Milliarden US-Dollar kaufen

NEW YORK - Der US-Versicherungsriesen AIG Der US-Versicherungsriesen AIG will den Konkurrenten Validus Holdings für 5,56 Milliarden US-Dollar (4,55 Milliarden Euro) übernehmen. Das Unternehmen plane alle ausstehenden Valedius-Stammaktien zu erwerben, teilte AIG am Montag in New York mit. Die Aktionäre sollen je Anteilsschein 68 Dollar in bar bekommen. Das wäre ein Aufschlag von 46 Prozent zum Freitagsschlusskurs. Der Marktwert von Valedius hatte am Freitag rund 3,7 Milliarden Dollar betragen. Die Transaktion soll Mitte 2018 abgeschlossen sein, wenn die Behörden zustimmen.

ROUNDUP: UBS-Gewinn bricht wegen US-Steuerreform ein - Aktie fällt

ZÜRICH - Die US-Steuerreform hat der UBS im vergangenen Jahr das Ergebnis verhagelt - der Gewinn der Schweizer Großbank sank deutlich. Operativ lief es dagegen sehr gut und die Geldhaus hat inzwischen wieder genug Kapital, um einen Teil davon über Aktienrückkäufe und steigende Dividenden an die Aktionäre zurückzugeben. Zudem will die UBS das zentrale Geschäft mit der Vermögensverwaltung vereinfachen und die bisher zum Teil getrennt agierenden Sparten zusammenlegen, wie der Credit-Suisse- und Deutsche-Bank-Konkurrent am Montag in Zürich ankündigte.

ROUNDUP: Steinhoff will weitere Anteile an südafrikanischer PSG Group verkaufen

STELLENBOSCH - Der in einem Bilanzskandal steckende und schwer angeschlagene Möbelkonzern Steinhoff sucht weiter nach Wegen, um sich Geld zu verschaffen. Nun sollen weitere Anteile an der in Südafrika notierten Investmentholding PSG Group versilbert werden. Die stark unter die Räder gekommene Steinhoff-Aktie reagierte in den ersten Handelsminuten positiv und stieg um rund 10 Prozent.

Richemont will Yoox Net-A-Porter ganz schlucken

GENF - Der Luxusgüterkonzern Richemont will die Online-Verkaufsplattform Yoox Net-A-Porter (YNAP) ganz übernehmen. Den Aktionären der an der italienischen Börse notierten Gesellschaft werden 38 Euro je Aktie geboten, wie Richemont am Montag mitteilte. Am Freitag gingen die Papiere von YNAP bei 29,44 Euro aus dem Handel.

ROUNDUP: Erster Amazon-Supermarkt ohne Kassen öffnet in Seattle

SEATTLE - Amazons erster Supermarkt ohne Kassen öffnet für das Publikum. Die Vision hinter "Amazon Go" ist, dass Käufer die Waren direkt in ihre Einkaufstaschen legen - und am Ende das Geschäft einfach verlassen können. Der Betrag wird dann vom Amazon-Konto des Nutzers abgebucht. US-Medien, die den Laden in Seattle vor dem offiziellen Start am Montag besichtigen durften, berichteten von "Dutzenden und Dutzenden von Kameras". Außerdem sei jeder Regalboden mit einer Waage versehen, um entnommene Artikel zu registrieren.

ROUNDUP/IPO: Immobilienentwickler Instone Real Estate plant Börsengang

ESSEN - Der Immobilienentwickler Instone Real Estate will im laufenden Jahr an die Frankfurter Börse. Im Rahmen der geplanten Privatplatzierung sollen sowohl neue als auch bestehende Aktien angeboten werden, teilte das Unternehmen am Montag in Essen mit. Es sollen durch eine Kapitalerhöhung neue Aktien mit einem Bruttoerlös von etwa 150 Millionen Euro ausgegeben werden.

Norma Group mit zweistelligem Umsatzwachstum

MAINTAL - Dank guter Nachfrage vor allem in der Region Amerika hat der Autozulieferer Norma Group das Jahr 2017 besser abgeschlossen als selbst erwartet. Aus eigener Kraft konnte der Hersteller von Verbindungstechnik nach ersten ungeprüften Zahlen um rund 8,5 Prozent wachsen, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die eigene Prognose lag seit Juli 2017 bei rund 4 bis 7 Prozent organisches Wachstum. Auch die beiden anderen Regionen Asien-Pazifik und EMEA wuchsen stärker als zuletzt erwartet, hieß es weiter.

Finale Runde im Bieterrennen um Fluglinie Niki hat begonnen

WIEN - Die Schlussrunde im Bieterrennen um die insolvente Air-Berlin-Tochter Niki hat am Montag begonnen. Der Gläubigerausschuss traf sich nach Angaben der österreichischen Insolvenzverwaltung am Nachmittag. Am Ende der Beratungen soll feststehen, ob es beim Verkauf von Niki an den britisch-spanischen IAG -Konzern bleibt oder ob ein anderer Bieter den Zuschlag erhält. Unter den Interessenten ist erneut der österreichische Ex-Rennfahrer Niki Lauda. Der 68-Jährige bietet nach eigenen Worten zusammen mit dem Reiseveranstalter Thomas Cook (Condor).

