=== 08:00 GB/Easyjet plc, Ergebnis 1Q, Luton *** 09:30 DE/Handelsblatt, Energietagung (bis 24.1.), u.a. Teilnahme von Eon-CEO Teyssen, RWE-Chef Schmitz und Fortum-Chef Lundmark, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Quartalsbericht zur Kreditvergabe *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar PROGNOSE: +17,5 Punkte zuvor: +17,4 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: +89,5 Punkte zuvor: +89,3 Punkte *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 DE/Deutsche Post AG und Verdi, Beginn der Tarifverhandlungen, Niederkassel *** 12:40 US/Johnson & Johnson, Ergebnis 4Q, New Brunswick *** 13:00 US/Procter & Gamble Co, Ergebnis 2Q, Cincinnati *** 13:00 US/Verizon Communications Inc, Ergebnis 4Q, New York *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone Januar (Vorabschätzung) PROGNOSE: +0,6 zuvor: +0,5 22:01 US/Texas Instruments Inc, Ergebnis 4Q, Dallas *** 22:15 US/United Continental Holdings Inc, Ergebnis 4Q, Chicago *** - EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister, Brüssel *** - CH/World Economic Forum (WEF), Jahrestreffen (bis 26.1.), Davos *** - JP/BoJ, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats und Veröffentlichung des vierteljährlichen Wirtschaftsberichts ===

