FRANKFURT (Dow Jones)--Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Prognose für das Wachstum der Weltwirtschaft in diesem Jahr leicht angehoben und rechnet für das nächste Jahr nicht mit einer Abschwächung. Wie aus der Aktualisierung des Weltwirtschaftsausblicks von Oktober 2017 hervorgeht, rechnet er nun für 2018 mit einem Anstieg des weltweiten Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,9 Prozent. Im Oktober hatte er noch 3,7 Prozent Wachstum prognostiziert. Für 2019 erwartet er ebenfalls 3,9 Prozent Wachstum.

Vor allem mit Blick auf die USA, den Euroraum, Japan und Brasilien ist der IWF spürbar optimistischer. Er begründet seine Prognoseanhebung mit der global generell stärkeren Wachstumsdynamik und der US-Steuerreform.

IWF sieht kurzfristig Aufwärtsrisiken für Wachstumsprognosen

Kurzfristig überwiegen aus Sicht des IWF die Aufwärtsrisiken für seine Prognosen, mittelfristig die Abwärtsrisiken. Die in Washington ansässige Organisation rät den Regierungen, die aktuell günstigen Rahmenbedingungen für Reformen zu nutzen. "Die Aktivität der Weltwirtschaft festigt sich, der globale Ausstoß dürfte 2017 um 3,7 Prozent gestiegen sein - das waren 0,1 Punkt mehr als im Herbst erwartet und 0,5 Punkte mehr als 2016", heißt es in dem Bericht. Der Aufschwung sei breit angelegt, in Europa und Asien habe es positive Überraschungen gegeben.

Die Wachstumsprognosen für den Euroraum hob der IWF auf 2,2 (bisher: 1,9) Prozent an, für 2019 werden 2,0 Prozent Wachstum erwartet. Dahinter stehen höhere Prognosen für Deutschland und Frankreich, aber niedrigere Prognosen für Spanien. Für Deutschland prognostiziert der IWF 2,3 (1,8) und 2,0 Prozent Wachstum, für Frankreich 1,9 (1,8) und 1,9 Prozent, für Italien 1,4 (1,1) und 1,1 Prozent und für Spanien 2,4 (2,5) und 2,1 Prozent.

US-Steuerreform steht für Hälfte der Prognoseanhebung

Das US-BIP soll laut aktueller Prognose um 2,7 (2,3) und 2,5 Prozent steigen. "Die Änderungen in der US-Steuerpolitik dürften die Aktivität stimulieren, wobei kurzfristig der größte Einfluss vom Anstieg der Investitionen ausgeht, der von der Senkung der Körperschaftssteuer ausgelöst wird", schreibt der IWF. Er rechnet damit, dass die Steueränderungen das US-Wachstum bis 2020 um 1,2 Prozentpunkte erhöhen werden. Rund die Hälfte der Anhebung der globalen Wachstumsprognosen entfallen auf die US-Steuerreform. Ab etwa 2022 dürften diese dann jedoch wachstumsmindernd wirken, kalkuliert der IWF.

Etwas nach oben revidiert wurden Chinas Wachstumsprognose, und zwar auf 6,6 (6,5) Prozent. Für 2019 werden nur noch 6,4 Prozent Wachstum erwartet. Für Großbritannien prognostiziert der IWF 1,5 (1,5) und erneut 1,5 Prozent Wachstum, für Japan 1,2 (0,7) und 0,9 Prozent und für Brasilien 1,9 (1,5) und 2,1 Prozent.

Finanzpolitik kann mehr auf Nachhaltigkeit achten, Geldpolitik soll locker bleiben

Der IWF rät den Regierungen, das gegenwärtig günstige Umfeld für Strukturreformen zu nutzen, die zu einem höheren Potenzialwachstum führen und dafür sorgen würden, dass das Wachstum breiteren Bevölkerungsschichten zu Gute kommt. Die schwache Inflation in vielen Industrieländern spreche für eine anhaltend lockere Geldpolitik, doch sei die Bewahrung von Finanzstabilität sehr wichtig. Die Finanzpolitik sollte angesichts des verbesserten Wachstumsausblicks stärker mittelfristige Ziele wie Nachhaltigkeit und Steigerung des Potenzialwachstums in den Blick nehmen.

