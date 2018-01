Versicherer haben Hunderttausenden Kunden Renten aus Riester- und klassischen Fondspolicen gekürzt. Aber womöglich durften sie das nicht: Nun urteilt erstmals ein Gericht über umstrittene Passagen im Kleingedruckten.

So richtig hat Clemens Bauer nie an den Erfolg seiner Riester-Rente geglaubt. Schon 2006 nicht, im Hinterzimmer einer Bankfiliale, als gleich fünf findige Bankberater auf einmal ihm die Police ans Herz legten. Als Schlüssel zu einem staatlich geförderten, sorgenfreien Lebensabend. "So viele Verkäufer für so einen kleinen Vertrag", wundert sich Bauer noch heute. Er unterschreibt dann trotzdem, wie Millionen andere lockt ihn die Aussicht auf ein kleines Extra im Ruhestand.

Die fondsgebundene Rentenversicherung bei der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung, die in spezielle Investmentfonds investiert, soll ihm dieses Extra verschaffen. Er wollte Riester einfach ausprobieren, sagt er, kassiert maximale Zuschüsse vom Staat, setzt auf eine kurze Laufzeit. Bauer, Familienvater und Angestellter bei einem großen IT-Konzern, ist kein Zocker. Knapp elf Jahre bespart er regelmäßig seinen Vertrag. Im September vergangenen Jahres geht Bauer in Rente, ab dann soll das Geld möglichst lange in monatlichen Dosen auf sein Konto fließen. Bauers persönliche Wette auf ein langes Leben.

Schon im März 2017, sechs Monate vor Rentenbeginn, steht fest, dass er die Wette verloren hat. Bauer findet ein Schreiben von der Zurich im Briefkasten. Neben den üblichen Informationen zum Wert seiner Fonds ist da ein zweiter Brief. "Wichtiger Hinweis" steht groß oben drüber. Darin erklärt die Zurich, sie habe "durch die Nachhaltigkeit der Zinsentwicklung" den "Rentenfaktor neu kalkuliert und an die veränderte Lage an den Kapitalmärkten angepasst". Clemens Bauer soll für jeweils 10.000 Euro eingezahltes Kapital nur noch 30,55 statt 39,78 Euro erhalten. 72,32 Euro im Monat bekommt er dann insgesamt. Vor dem Gang zum Postkasten waren es noch 94,17 Euro. Bauer rechnet nach: "Ich müsste jetzt 92 Jahre alt werden, um überhaupt mein eingezahltes Kapital wieder rauszubekommen", sagt er. Bisher waren es 86 Jahre.

Der Familienvater sieht die Zurich in der Verantwortung, die sich augenscheinlich verkalkuliert habe. Als erster betroffener Sparer klagt er nun gegen den Versicherer, seinen richtigen Namen will er deshalb lieber nicht in der Zeitung lesen. Die Klage hat Sprengkraft: Ist Bauer erfolgreich, könnten Tausende deutsche Sparer auf höhere Renten hoffen. "Der Fall ist für viele Verbraucher von Bedeutung", sagt Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Sie müssten sich auf Zusagen der Versicherer verlassen können. Zurich äußert sich nicht zu aktuellen Verfahren.

Wer hat gekürzt?

Viele, von A(xa) bis Z(urich)

Die Zurich ist nur eine von vielen Versicherungen, die an den Renten geschraubt haben. Anfang 2017 erfahren Hunderttausende Versicherte, dass sie mit einer niedrigeren Rente rechnen müssen. Neben der Zurich kürzen auch Branchenkoloss Allianz, Axa, Neue Leben und viele andere Assekuranzen. Allein bei der Allianz sind rund 700.000 Kunden mit Verträgen der Jahre 2001 bis 2011 betroffen. Alle haben fondsgebundene Rentenversicherungen, ob mit oder ohne Riester- oder Rürup-Förderung. Anwälte berichten über Fälle, in denen Versicherte, auf die Jahre hochgerechnet, bis zu 100.000 Euro weniger Rente bekommen könnten.

So frisst sich die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) einmal mehr in die Depots der Sparer. Weil Versicherer die Spareinlagen ihrer Kunden nicht mehr so rentabel anlegen können, erhöhen sie die Beiträge oder kürzen die Rente. Dabei lässt die Politik seit ihrer Einführung 2002 kaum eine Gelegenheit aus, den staatlich geförderten Ruhestand hochleben zu lassen, und trommelt für mehr private Altersvorsorge.

Dass es vor allem Banken und Versicherungen sind, die dank der hohen Gebühren zu Provisionsmilliardären geworden sind, stört sie dabei wenig. Unethisch sei das, findet Clemens Bauer. Gerade fondsgebundene Verträge wie seiner sind besonders teuer, der Kunde zahlt oft doppelt - für den Versicherer und den Anbieter der Fonds.

Fragwürdige Auslegung des Kleingedruckten

Warum ...

