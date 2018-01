Die USA haben ein Jahr nach der Amtsübernahme von Donald Trump einen einmaligen Vertrauensverlust erlitten. Eine internationale Umfrage des Edelman Trust Barometers stellt fest: Der Grund ist der US-Präsident.

Einen derartigen "Vertrauens-Crash" hat Richard Edelman noch nicht erlebt. In den 17 Jahren seit seine New Yorker Beratungsagentur rund 33.000 Bürger und Bürgerinnen in 28 Ländern nach ihrem Vertrauen befragt, ist noch keine Nation so abgestürzt wie die USA im vergangenen Jahr. Das Zutrauen der wohlhabenden, gut ausgebildeten Amerikaner in ihre vier wichtigsten Institutionen sank um 23 Prozentpunkte auf nur noch 45 Prozent. Damit landen die USA hinter Russland und Südafrika auf dem letzten Platz. Nur noch ein Drittel der informierten Öffentlichkeit traut der eigenen Regierung in Washington über den Weg. Das ist ein Rückgang von 30 Prozent.

"Die Vereinigten Staaten erleben eine noch nie dagewesene Vertrauenskrise. Und der Grund dafür ist Trump", sagte Richard Edelman kurz vor Beginn des World Economic Forums (WEF) in Davos. Aber auch Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs), ...

