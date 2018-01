Die FDP-Politikerin Katja Suding sieht nach dem Ja der SPD zu Koalitionsgesprächen schwierige Zeiten auf die Partei zukommen. "Mit seinem eher leidenschaftslosen Auftritt auf dem Parteitag machte Martin Schulz den Eindruck, selbst nicht zu 100 Prozent von einer großen Koalition überzeugt zu sein. Ihm dürfte bewusst sein, dass die Regierungsbeteiligung eine unglaubliche Zerreißprobe für die SPD wird", sagte die Bundestagsabgeordnete dem Nachrichtenportal T-Online.

"An dem denkbar knappen Abstimmungsergebnis von 56 Prozent lässt sich ablesen, dass Martin Schulz keine große Autorität in seiner Partei besitzt. Und seine vielen Schwenks seit der Bundestagswahl zeigen, dass er keinen Plan und keine politische Strategie hat." Kritik übte Suding auch an der Union: "Eine erfolgreiche Regierung braucht starke Partner, aber in der Union ist eine politische Haltung kaum erkennbar. Das geht schon seit zwölf Jahren so und hat sich zuletzt noch verstärkt", sagte Suding.

"Die Modernisierer in der Union bringen sich schon in Stellung, eine personelle und programmatische Veränderung bei der CDU steht vermutlich bevor. Wir als FDP haben diesen Prozess schon hinter uns, bei den Grünen und der CSU stehen in diesen Tagen und Wochen ebenfalls personelle Veränderungen an. Die CDU hat das noch vor sich."