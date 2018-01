Der Verband will nach eigenen Angaben damit die Marktkräfte stärken. Der BDEW sieht in dem Modell einen tragfähigen Vorschlag für die Ausgestaltung der nächsten Phase des Erneuerbaren-Ausbaus in Deutschland.Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) stellte am Montag ein neues Drei-Säulen-Modell vor. Damit solle der Investitionsrahmen für den Ausbau von Photovoltaik, Windkraft und Co, in Deutschland weiterentwickelt werden. "Das Modell zeigt einen für Verbraucher und Investoren tragbaren Weg um die Ausbauziele der Bundesregierung auf volkswirtschaftlich kosteneffiziente Weise zu ...

