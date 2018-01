Von David Benoit

ZÜRICH (Dow Jones)--Der aktivistische Investor Daniel Loeb macht weiter Druck auf Nestle. Einmal mehr hat er den Konsumgüterkonzern aufgefordert, seinen Anteil an L'Oreal zum Verkauf zu stellen. Zudem soll Nestle die Aktienrückkäufe erhöhen und das Portfolio vereinfachen, schreibt er in einem Brief an die Investoren seines Fonds Third Point LLC, über den er im Juni 2017 bei den Schweizern eingestiegen war. Der Fonds hält rund 1,25 Prozent.

Nestle habe jüngst bereits "wichtige" Schritte unternommen, schreibt Loeb und verweist auf neue Verwaltungsratsmitglieder sowie die Pläne zur Margenerhöhung. Es sei aber mehr erforderlich.

Bei Nestle war zunächst niemand für einen Kommentar zu erreichen.

Loeb schlug erneut vor, Nestle solle ihren L'Oreal-Anteil verkaufen. Der Konzern sieht darin ein "strategisches" Asset und hält daran fest. Außerdem will Loeb mehr Klarheit über die Mission der Gesellschaft, wie sie der neue CEO Mark Schneider in den vergangenen Monaten versucht hat darzustellen.

Schließlich will Loeb mehr aus seinem Investment herausholen. Nestle soll den angekündigten Aktienrückkauf über 20 Milliarden US-Dollar beschleunigen oder ausbauen.

Zwar ist Nestle dem Investor offensichtlich schon entgegengekommen. Doch zeigt der Brief, dass die beiden Seiten sich noch nicht einig sind. Somit könnte ein Kampf drohen.

January 22, 2018

