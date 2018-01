DJ DGAP-HV: Aurubis AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 01.03.2018 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG

DGAP-News: Aurubis AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Aurubis AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 01.03.2018 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-01-22 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Aurubis AG Hamburg WKN 676 650 ISIN DE 000 676 650 4 Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2018 Wir laden unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, dem 01. März 2018, um 10:00 Uhr (MEZ), in der edel-optics.de Arena (ehem. Inselparkhalle Wilhelmsburg), Kurt-Emmerich-Platz 10-12 in 21109 Hamburg stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung 2018 des Unternehmens ein. Tagesordnung und Beschlussvorschläge 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses der Aurubis AG zum 30. September 2017, des für die Aurubis AG und den Konzern zusammengefassten Lageberichts für das Geschäftsjahr 2016/17 mit den erläuternden Berichten zu den Angaben nach den §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches (HGB), des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/17 Zu Punkt 1 der Tagesordnung wird kein Beschluss gefasst, da sich dieser auf die Zugänglichmachung und Erläuterung der vorbezeichneten Unterlagen beschränkt und eine Beschlussfassung der Hauptversammlung über den festgestellten Jahresabschluss, den gebilligten Konzernabschluss und die weiteren Unterlagen gesetzlich nicht vorgesehen ist. Der Vorstand und, soweit der Bericht des Aufsichtsrats betroffen ist, der Aufsichtsrat werden die zugänglich gemachten Unterlagen im Rahmen der Hauptversammlung erläutern. Die Aktionäre haben auf der Hauptversammlung im Rahmen ihres Auskunftsrechts Gelegenheit, Fragen hierzu zu stellen. Der Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns wird unter Punkt 2 der Tagesordnung gefasst. 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss der Aurubis AG zum 30. September 2017 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von EUR 140.155.196,74 zur Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,45 je dividendenberechtigter Stückaktie, das sind insgesamt EUR 65.187.248,35 auf das dividendenberechtigte Grundkapital in Höhe von EUR 115.089.210,88, an die Aktionäre zu verwenden und den Betrag von EUR 74.967.948,39 auf neue Rechnung vorzutragen. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/17* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016/17 (1. Oktober 2016 bis 30. September 2017) Entlastung zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/17* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016/17 (1. Oktober 2016 bis 30. September 2017) Entlastung zu erteilen. 5. *Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers sowie des Prüfers für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2017/18* Gestützt auf die Empfehlung seines Prüfungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, folgenden Beschluss zu fassen: Die PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, wird zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017/18 (1. Oktober 2017 bis 30. September 2018) bestellt sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht von Zwischenfinanzberichten für das Geschäftsjahr 2017/18 (1. Oktober 2017 bis 30. September 2018), sofern diese durchgeführt wird. Der Aufsichtsrat hat vor Unterbreitung des Wahlvorschlags die vom Deutschen Corporate Governance Kodex vorgesehene Erklärung der PricewaterhouseCoopers GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Hamburg, zu deren Unabhängigkeit eingeholt. 6. *Wahlen zum Aufsichtsrat* Die Amtszeit der von der Hautversammlung als Anteilseignervertreter gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats endet mit dem Ablauf dieser ordentlichen Hauptversammlung vom 01. März 2018. Die sechs Anteilseignervertreter sind daher neu zu wählen. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich nach §§ 95, 96 Abs. 1 und 2, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit §§ 1 Abs. 1, 6 Abs. 1 und 2, 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Abs. 3 des Mitbestimmungsgesetzes sowie § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern der Anteilseigner und sechs Mitgliedern der Arbeitnehmer und zu mindestens 30 % aus Frauen und zu mindestens 30 % aus Männern zusammen. Der Mindestanteil ist grundsätzlich vom Aufsichtsrat insgesamt zu erfüllen. Da der Gesamterfüllung dieser Quote nach § 96 Abs. 2 S. 3 AktG widersprochen wurde, ist der jeweilige Mindestanteil von der Seite der Anteilseigner und der Seite der Arbeitnehmer im Aufsichtsrat getrennt zu erfüllen. Von den sechs Sitzen der Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat müssen daher mindestens zwei mit Frauen und mindestens zwei mit Männern besetzt sein. Die Wahlvorschläge berücksichtigen diese Mindestanteile. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Gestützt auf die Empfehlungen des Nominierungsausschusses schlägt der Aufsichtsrat vor, für die Dauer bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021/22 (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022) der Gesellschaft beschließen wird, die Damen und die Herren - Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann, Vorsitzender des Vorstands der Salzgitter AG, Salzgitter - Prof. Dr. Karl Friedrich Jakob, Vorsitzender des Vorstandes des RWTÜV e.V., Dinslaken - Dr. Stephan Krümmer, derzeit keine ausgeübte Berufstätigkeit, Hamburg - Dr. Sandra Reich, ehem. Director, Head of Germany Desk, Norddeutsche Landesbank Girozentrale, derzeit keine ausgeübte Berufstätigkeit neben dem Aufsichtsratsmandat, München - Edna Schöne, Vorstand der Euler Hermes Aktiengesellschaft, Hamburg - Prof. Dr. Fritz Vahrenholt, Alleinvorstand der Deutschen Wildtier Stiftung, Hamburg als Vertreter der Anteilseigner zu wählen. Die vorgenannten Vorschläge - wie auch die entsprechenden Empfehlungen des Nominierungsausschusses - wurden auf der Grundlage der Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex unter Berücksichtigung der in der Entsprechenserklärung vom 06.11.2017 erklärten Ausnahme zu Ziffer 5.4.1 Abs. 2 DCGK (keine Festlegung einer Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat) abgegeben und berücksichtigen die vom Aufsichtsrat für seine Zusammensetzung am 5. Oktober 2017 beschlossenen Ziele und das für das Gesamtgremium beschlossene Kompetenzprofil sowie den nach § 96 Abs. 2 Satz 1 AktG jeweils maßgeblichen gesetzlichen Mindestanteil zur Besetzung der Sitze des Aufsichtsrats mit Männern und Frauen. Hinsichtlich Ziffer 5.4.1 Abs. 6 bis 8 Deutscher Corporate Governance Kodex lässt der Aufsichtsrat vorsorglich mitteilen: - Herr Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann ist Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG, Salzgitter, die über ihre Tochtergesellschaft Salzgitter Mannesmann GmbH, Salzgitter, eine wesentliche Beteiligung an der Gesellschaft hält. Herr Prof. Heinz Jörg Fuhrmann ist ferner Geschäftsführer der Salzgitter Mannesmann GmbH, Salzgitter. Auf Unternehmen der Salzgitter-Gruppe entfielen im Geschäftsjahr 2016/17 (1. Oktober 2016 bis 30. September 2017) Aufwendungen von 2.758 TEUR (im Vorjahr: 1.998 TEUR). Zum Stichtag bestanden Verbindlichkeiten von 3 TEUR (im Vorjahr: 116 TEUR). Ein wirtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis besteht nicht. Die Aurubis AG und die Salzgitter AG stehen aufgrund der unterschiedlichen Produkt- und Dienstleistungsangebote darüber hinaus in keinem relevanten Wettbewerbsverhältnis zueinander. - Frau Edna Schöne ist Mitglied des Vorstands der Euler Hermes Aktiengesellschaft, Hamburg. Die Gesellschaft ist Teil des Allianz Konzerns. Unmittelbares Mutterunternehmen der Euler Hermes AG ist die Euler Hermes Group SA mit Sitz in Paris. Die Aurubis AG unterhält mit Konzernunternehmen der Euler Hermes Group SA zwei für den Konzern wesentliche Versicherungen. Im Geschäftsjahr 2016/17 (1. Oktober 2016 bis 30. September 2017) betrug das Brutto-Prämienvolumen der Aurubis AG mit Konzernunternehmen der Euler Hermes Group SA rund EUR 3.000.724. Ein wirtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis besteht nicht. Die Aurubis AG und die

Konzernunternehmen der Euler Hermes Group SA stehen aufgrund der unterschiedlichen Produkt- und Dienstleistungsangebote darüber hinaus in keinem relevanten Wettbewerbsverhältnis zueinander. Im Geschäftsjahr 2016/17 (1. Oktober 2016 bis 30. September 2017) sind Konzernunternehmen der Euler Hermes Group SA als Warenkreditversicherer für Konzernunternehmen der Salzgitter AG tätig gewesen. Ein wirtschaftliches Abhängigkeitsverhältnis besteht nicht. Die Salzgitter AG und die Konzernunternehmen der Euler Hermes Group SA stehen aufgrund der unterschiedlichen Produkt- und Dienstleistungsangebote darüber hinaus in keinem relevanten Wettbewerbsverhältnis zueinander. Hinsichtlich Ziffer 5.4.1 Absatz 2 Satz 1 und 5.4.2 Satz 1 Deutscher Corporate Governance Kodex lässt der Aufsichtsrat vorsorglich mitteilen: - Herr Prof. Dr. Fritz Vahrenholt gehört dem Aufsichtsrat mit Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung mehr als drei volle Amtsperioden an. Mit der erneuten Kandidatur von Herrn Prof. Vahrenholt wird die Ausfüllung des vom Aufsichtsrat beschlossenen Kompetenzprofils angestrebt. Aufgrund seiner besonderen Kompetenz für die Aurubis AG in den wichtigen Sektoren Energie & Umwelt und zur Gewährleistung hinreichender Kontinuität im Aufsichtsrat, wird Herr Prof. Vahrenholt erneut zur Wiederwahl vorgeschlagen. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen keine Umstände, die ein objektiv urteilender Aktionär für seine Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde. Hinsichtlich Ziffer 5.4.1 Abs. 5 Deutscher Corporate Governance Kodex hat sich der Aufsichtsrat bei den zur Wahl vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitgliedern vergewissert, dass sie den jeweils zu erwartenden Zeitaufwand aufbringen können. Die Lebensläufe der Kandidaten mit Angaben zu ihren jeweiligen relevanten Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen als auch die Übersicht über die wesentlichen Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat finden Sie in der Anlage zu dieser Einladung sowie im Internet unter www.aurubis.com/hauptversammlung Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder soll gemäß Ziffer 5.4.3 Deutscher Corporate Governance Kodex als Einzelwahl durchgeführt werden. Es ist beabsichtigt, Herrn Prof. Dr. Fritz Vahrenholt im Fall seiner Wahl in den Aufsichtsrat zur Wahl als Vorsitzender des Aufsichtsrats vorzuschlagen. Die vorgeschlagenen Kandidaten halten gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG jeweils folgende Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: *Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann, Salzgitter* _Nicht-börsennotierte Gesellschaften im Konsolidierungskreis der Salzgitter AG:_ - Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Duisburg Vorsitzender des Aufsichtsrats - Ilsenburger Grobblech GmbH, Ilsenburg Vorsitzender des Aufsichtsrats - KHS GmbH, Dortmund Vorsitzender des Aufsichtsrats - Mannesmann Precision Tubes GmbH, Mülheim/Ruhr Vorsitzender des Aufsichtsrats - Peiner Träger GmbH, Peine Vorsitzender des Aufsichtsrats - Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter Vorsitzender des Aufsichtsrats - Salzgitter Mannesmann Grobblech GmbH, Mülheim/Ruhr Vorsitzender des Aufsichtsrats - Salzgitter Mannesmann Handel GmbH, Düsseldorf Vorsitzender des Aufsichtsrats _Nicht-börsennotierte Gesellschaften:_ - Öffentliche Lebensversicherung Braunschweig, Braunschweig Mitglied des Aufsichtsrats - Öffentliche Sachversicherung Braunschweig, Braunschweig Mitglied des Aufsichtsrats - TÜV Nord AG, Hannover Mitglied des Aufsichtsrats *Prof. Dr. Karl Friedrich Jakob, Dinslaken* _Nicht-börsennotierte Gesellschaften:_ - Albert-Schweitzer-Einrichtungen für Behinderte gGmbH, Dinslaken Mitglied des Aufsichtsrats - RWTÜV GmbH, Essen Vorsitzender des Aufsichtsrats - TÜV Nord AG, Hannover Mitglied des Aufsichtsrats - Van Ameyde International BV, Rijswijk, NL Mitglied des Board of Supervisory Directors - Universitätsklinikum Essen, Essen Mitglied des Aufsichtsrats - Knappschaft Kliniken GmbH, Bochum Vorsitzender des Aufsichtsrats *Dr. Stephan Krümmer, Hamburg* - keine Mandate *Dr. Sandra Reich, München* - keine Mandate *Edna Schöne, Hamburg* - keine Mandate *Prof. Dr. Fritz Vahrenholt, Hamburg* _Börsennotierte Gesellschaft:_ - Capital Stage AG, Hamburg Mitglied des Aufsichtsrats Herr Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann als Vorstandsvorsitzender der Salzgitter AG nimmt nach Auffassung des Aufsichtsrats gemäß Ziffer 5.4.5 Deutscher Corporate Governance Kodex insgesamt nicht mehr als drei Aufsichtsratsmandate in konzernexternen börsennotierten Gesellschaften oder in Aufsichtsgremien von konzernexternen Gesellschaften wahr, die vergleichbare Anforderungen stellen. Von den Kandidaten für den Aufsichtsrat qualifiziert sich unter anderem Herr Dr. Stephan Krümmer aufgrund seiner langjährigen beruflichen Praxis als ehemaliger CEO von 3i Deutschland als unabhängiger Finanzexperte im Sinne des § 100 Abs. 5 AktG. 7. *Beschlussfassung über die Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder* Im Laufe des Geschäftsjahres 2016/17 wurde das Vergütungssystem für Vorstandsmitglieder unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und der Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex fortentwickelt. Insbesondere haben die variablen Vergütungsbestandteile eine mehrjährige Bemessungsgrundlage, die im Wesentlichen zukunftsbezogen ist. Dieses Vergütungssystem soll der Hauptversammlung gemäß § 120 Abs. 4 AktG zur Billigung vorgelegt werden. Das neue System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder, welches Gegenstand dieser Beschlussfassung ist, wird näher ab Seite 44 des Geschäftsberichts 2016/17 (im Kapitel Corporate Governance) erläutert. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das im Geschäftsbericht 2016/17 ab Seite 44 erläuterte neue System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder zu billigen. 8. *Beschlussfassung über die neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG und zum Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre* Zum Erwerb eigener Aktien bedarf die Gesellschaft, soweit nicht gesetzlich ausdrücklich zugelassen, einer besonderen Ermächtigung durch die Hauptversammlung. Da die zuletzt von der Hauptversammlung am 28. Februar 2013 beschlossene Ermächtigung am 27. Februar 2018 ausläuft, soll der Hauptversammlung vorgeschlagen werden, der Gesellschaft erneut eine Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien zu erteilen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgende neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien, auch unter Ausschluss des Bezugs- und Andienungsrechts der Aktionäre, zu beschließen: a) Die Gesellschaft wird bis zum 28. Februar 2023 ermächtigt, eigene Aktien bis zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder - falls dieser Wert niedriger ist - des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals zu erwerben. Zusammen mit anderen eigenen Aktien, die die Gesellschaft erworben hat und die sich jeweils im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr zuzurechnen sind, dürfen die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zu keinem Zeitpunkt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung oder - falls dieser Wert niedriger ist - des zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft übersteigen. Der Erwerb zum Zweck des Handels mit eigenen Aktien ist ausgeschlossen. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals, in Verfolgung eines oder mehrerer Zwecke durch die Gesellschaft oder auch durch ihre Konzernunternehmen oder für ihre oder deren Rechnung von Dritten ausgeübt werden. Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebots bzw. mittels einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots erfolgen. Im Falle des Erwerbs über die Börse darf der gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den Mittelwert der Schlusskurse für Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) an den letzten fünf Handelstagen der Frankfurter Wertpapierbörse vor dem Eingehen der Verpflichtung zum Erwerb um nicht mehr als 10 % über- bzw. um nicht mehr als 20 % unterschreiten. Bei einem öffentlichen Kaufangebot bzw. einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines

