London - Nur 56,4% der SPD-Delegierten stimmten gestern für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen, so Dr. Wolfgang Bauer, Fondsmanager Anleihen bei M&G Investments.Dieses enttäuschend schwache Ergebnis zeige, wie tief gespalten die SPD in dieser Frage sei. Falls aber das schlechteste Szenario eintreten würde - wenn die Koalitionsverhandlungen scheitern oder die SPD-Mitglieder die Verhandlungsergebnisse ablehnen - dann würden wir Neuland betreten, so die Experten von M&G Investments. Es wäre nicht klar, was passieren würde: Würde Bundeskanzlerin Merkel versuchen, eine Minderheitsregierung zu führen? Käme es zu Neuwahlen, mit ihr oder ohne sie an der Spitze der CDU? Diese politische Unsicherheit in Europas größter Volkswirtschaft könnte die Märkte erschüttern. Die Experten würden eine Zunahme der Volatilität und zumindest vorübergehend einen gewissen Druck auf die europäischen Risikoaktiva erwarten.

