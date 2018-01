Frankfurt - Auch im Rekordjahr 2017 bot der Schuldscheinmarkt den Anlegern eine breite Auswahl an Titeln mit gesunden Bilanzrelationen, so die Analysten der Helaba.Erneut hätten kleinere und mittlere Emittenten ohne externes Agenturen-Rating dominiert. In der Qualität der Finanzprofile hätten diese den gerateten Unternehmen allerdings in nichts nachgestanden. Vielfach hätten sie, wie schon in den vorangegangenen Jahren, sogar deutlich bessere Kreditkennzahlen aufgewiesen. Auch ausländische Schuldner hätten weiterhin mit soliden Bonitäten überzeugt. Allerdings würden die Fälle Steinhoff und Carillion zeigen, dass auch das vergleichsweise solide Schuldscheinsegment nicht gänzlich vor unternehmensspezifischen Risiken gefeit sei. Nicht zuletzt aufgrund der anhaltend hohen Anzahl neuer Emittenten, für die Finanzinformationen häufig nur in geringerem Umfang öffentlich verfügbar seien, dürfte daher die fundierte Kreditanalyse sowie die Informationsversorgung durch die emissionsbegleitenden Banken künftig noch an Bedeutung gewinnen. (22.01.2018/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...