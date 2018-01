Sie heißen Katzenbeißer, Himmelreich oder Goldberg: Lagen spielen im Weinbau eine zunehmend große Rolle. Nun gibt es ein neues Projekt, das potenzielle Kunden virtuell in den Weinberg reisen lässt.

Um zu verstehen, worum es geht, muss man schon zurückschauen in eine Zeit als die Erdplatten sich verschoben und die Welt so langsam zu der wurde, die sie heute ist. Und zum Sprung bis heute noch über Weinbau in der Antike sprechen. Reinhard Löwenstein steht am Fuße des Weinbergs Uhlen Blaufüsser Lay in Winningen an der Mosel. Terrassenmosel heißt das und der Betrachter versteht dank der dem Hang abgerungenen gemauerten Terrassen sofort, warum. Hier erklärt Löwenstein, warum der Wein, der hier entsteht ein anderer ist als der, der in Sichtweite zur linken entsteht.

Mit der Hand zeigt er hinauf: "Sehen Sie da die schräg verlaufende Felsformation.?" Sie ist kaum zu übersehen. Was sich hier trennt, sind unterschiedliche Schiefergeologien mit unterschiedlichen Eigenschaften. Stärke des Gefälles, Bodenzusammensetzung - alles nun nachzulesen auf der Webseite Weinbergonline des Verband Deutscher Prädikatsweingüter.

Transparenz soll Kunden locken. Verbraucher können sich heutzutage ihren Braten schon als Ferkel aussuchen und aufwachsen sehen. Beim Kaffee informieren Produzenten, welche Kleinbauern-Kooperativen die Bohnen herstellen. Und auch die Winzer erklären zunehmend: Von diesem Hang kommt der Wein, auf diesem Boden stehen die Reben, so viel Sonne scheint dort. "Klarheit über den Herstellungsprozess und die Herkunft der Zutaten" ...

