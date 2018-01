Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der geschäftsführende Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) hat sich nach der Zustimmung der SPD zu Koalitionsverhandlungen zuversichtlich gezeigt, dass die Sozialdemokraten am Ende auch das Ergebnis der Verhandlungen billigen werden.

"Wir alle müssen im Kopf haben, dass es nicht nur um Parteiinteressen geht", sagte Altmaier bei seinem Eintreffen zu einer Sitzung der Euro-Finanzminister in Brüssel. Vielmehr gehe es darum, "dass Deutschland eine Regierung bekommt, die auch auf lange Sicht handlungsfähig ist", und die in den großen europäischen Fragen die deutschen Interessen vertreten könne. "Ich setze darauf, dass die Mitglieder der SPD in allen Ebenen der Partei ebenso wie die allermeisten Bürger in Deutschland ein Interesse daran haben, dass diese Regierung zustande kommt", sagte der Kanzleramtschef.

Insgesamt zeigte sich Altmaier nach dem SPD-Votum "erleichtert, dass die ersten beiden Hürden genommen sind". Union und SPD hätten sich auf ein Sondierungspapier verständigt, und am Sonntag habe der Parteitag für Koalitionsverhandlungen gestimmt. Bei dem SPD-Sonderparteitag am Sonntag in Bonn hatten 56 Prozent der Delegierten für die Aufnahme von Koalitionsgesprächen votiert. Im Beschluss ist aber auch die Forderung nach Nachbesserungen enthalten. Die Sozialdemokraten wollen Zugeständnisse beim Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus, bei der sachgrundlosen Befristung von Arbeitsverträgen und der Bürgerversicherung im Gesundheitswesen.

Mit Blick auf die Sitzung der Eurogruppe betonte Altmaier, "dass wir in einer entscheidenden Phase der Reform Europas angekommen sind". Nach deutscher Überzeugung müssten die Euro-Länder in die Lage versetzt werden, "mehr Arbeitsplätze zu schaffen durch marktwirtschaftliche Methoden - nicht durch neue Schulden".

Zum griechischen Hilfsprogramm, für das die Finanzminister bei ihrer Sitzung den Weg für die letzten 6,7 Milliarden Euro an Athen frei machen wollen, konstatierte Altmaier "Fortschritte" der Griechen. "Wir werden uns das aber sehr genau anschauen", kündigte der deutsche Finanzminister an. Es sei auch im griechischen Interesse, dass das mit Athen Vereinbarte "in all seinen Teilen" umgesetzt werde.

