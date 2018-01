Berlin (ots) - Die Germania hat zum neuen Jahr ihr eigenes Reiseportal "Germania Holidays" an den Start gebracht. Ab sofort können Gäste nicht nur ihren Flug, sondern gleich den ganzen Urlaub bei Germania buchen. Mit den grün-weißen Flugzeugen positioniert sich Germania als Ferienanbieter und vereinfacht ihren Gästen den Zugang zu komfortablen und bezahlbaren Urlaubstagen. Durch das kontinuierlich gewachsene Service-Angebot können Kunden neben Flug und Hotel auch Tagestouren, Mietwagen, Transfers und Reiseschutz buchen.



"Als Ferienflieger mit über 30 Jahren Markterfahrung wollen wir mit Germania Holidays unsere Qualitäten ausbauen. Neben unserem beliebten Bordprodukt können Gäste jetzt auch unsere Empfehlungen in den Zielregionen buchen", sagte Karsten Balke, CEO der Germania Fluggesellschaft zum Start des Angebots. Die Neugründung des Reiseportals ist Bestandteil eines unternehmerischen Engagements, durch das sich Germania kommerziell breiter aufstellt.



Über die Website www.holidays-germania.com erreichen Kunden das Angebot, das aus Germania-Flügen und den landseitigen Leistungen des Reiseveranstalters vtours erstellt wurde. Das Aschaffenburger Unternehmen liefert den Zugang zu zahlreichen Unterkünften in unterschiedlichen Preiskategorien passend zum Streckennetz der Germania. Für die Paketierung und die Buchbarkeit der Reisen werden die technischen Lösungen von Traveltainment aus Aachen genutzt.



"Durch die guten und langjährigen Erfahrungen mit vtours haben wir uns in diesem Projekt für den Reiseveranstalter als Fullfilment-Partner entschieden", sagte die zuständige Geschäftsführerin der neu gegründeten Germania Reisen GmbH, Andrea Mertens: "Nach einjähriger Aufbauarbeit und dem Launch des Reiseportals fokussieren wir uns im nächsten Schritt auf das Produktmanagement, um Reisen im Mittelmeer-Raum und zu den Germania typischen Nischenzielen neu erlebbar zu machen."



Germania Holidays ist das Reiseportal der Germania Reisen GmbH. In Kooperation mit dem renommierten Reiseveranstalter vtours und dem Systemanbieter Traveltainment bietet Germania Holidays Pauschalreisen im Streckennetz der Germania-Fluggesellschaften an, das mehr als 55 Ziele in Europa, Nordafrika sowie dem Nahen und Mittleren Osten umfasst. Reisende können täglich aus über 375.000 Urlaubsangeboten wählen. Neben den Flügen und dem Hotelaufenthalt sind zusätzliche Serviceleistungen wie Tagestouren, Mietwagen, Transfers und Reiseschutz individuell buchbar. www.holidays-germania.com



Germania ist eine unabhängige deutsche Fluggesellschaft mit über 30 Jahren Unternehmensgeschichte. Auf Kurz- und Mittelstrecke fliegt die Airline mit dem grün-weißen Logo jährlich mehr als 3 Millionen Passagiere. Von 20 Abflughäfen in Europa bietet Germania Verbindungen zu mehr als 55 Zielen innerhalb des Kontinents, nach Nordafrika sowie in den Nahen und Mittleren Osten. Die Fluggesellschaft bietet entgegen dem Trend den bewährten Service an Bord aus kostenfreien Snacks, Softdrinks, Zeitschriften und mindestens 20 Kilogramm Freigepäck. Im Geschäftsmodell vereint Germania die Bereiche Linien-, Charter- und Werksverkehr. Zusammen mit der Schweizer Germania Flug AG und der Bulgarian Eagle umfasst die Germania-Flotte derzeit 29 Flugzeuge. Für deren Wartung sorgt die Germania Technik Brandenburg. www.flygermania.com



