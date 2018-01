Die Mitglieder wollen das Verständnis und die Übernahme von Insights on Demand durch Unternehmen in allen Branchen fördern



Wilton, Connecticut (ots/PRNewswire) - ITWP, die Mutter-Holdinggesellschaft von Toluna, und Harris Interactive Europe haben zusammen mit anderen Gründungsmitgliedern das Insights on Demand Consortium lanciert. Das Konsortium ist eine multilaterale Gruppe, die aus Einzelpersonen und Unternehmen aus den Bereichen CPG, Hightech und Marktforschung besteht. Sie wollen die Übernahme von Insights on Demand fördern, einer völlig neuen Art für Unternehmen, um die Absichten und das Verhalten von Konsumenten zu verstehen und darauf reagieren zu können.



Insights on Demand ist eine transformatorische Marktkategorie auf Basis der heutigen Bedürfnisse von Unternehmen für vollständig integrierte Ansätze zum Verstehen der sich ständig verändernden Konsumentenstimmung und des Konsumentengeschmacks. Die Vision für Insights on Demand ist eine demokratisierte Marktforschung, in deren Rahmen die Erkenntnisse aus den Absichten von Konsumenten für alle Wirtschaftsexperten in Unternehmen jeder Größe zugänglich und erreichbar sind.



Zu den Gründungsmitgliedern des Konsortiums gehören Markenikonen wie Procter & Gamble (https://us.pg.com/), L'Oreal (http://www.loreal.com/), Nestlé (https://www.nestle.com/), Nature's Way (http://www.naturesway.com/), die innovative Agenturen und Forschungspartner umfassen W2O (http://www.w2ogroup.com/), AKQA (http://www.akqa.com/), Simmons Research (https://simmonsresearch.com/), Toluna (http://www.toluna-group.com/), Harris Interactive (http://harris-interactive.com/); sowie weitere wegweisende Organisationen, die sich auf die Umformung der Marktforschung konzentrieren.



Die Mitglieder des Konsortiums konzentrieren sich auf die Bereitstellung von Vordenkerpositionen, mit denen Experten von Forschungsfachleuten bis zu CMOs von Fortune-500-Marken den Einflussbereich erweitern können, den diese neue Art der Durchführung von "Marktforschung" in der heutigen On-Demand-Wirtschaft ausübt. Zunächst wird sich die Gruppe auf Themen wie die Skalierbarkeit von Fachwissen, das Bedürfnis nach kontinuierlichen Echtzeit-Konsumentenerkenntnissen sowie die Fragmentierung von Forschungsinstrumenten und -technologien konzentrieren. Das Konsortium wird Mitte Januar eine erste Sitzung abhalten und wichtige Erkenntnisse mit breiten Kreisen der Wirtschaft austauschen.



Die Gruppe wird Best-Practice-Ansätze zur Übernahme von transformatorischen, durch Technologie und Automatisierung unterstützte Erkenntnisstrategien sowie Schulungsmöglichkeiten im Bereich allgemeiner Markt durch die Verteilung von Inhalten via Webinars, Vordenkerpositionen und Konferenzen bereitstellen.



"Unsere Aufgabe im Rahmen von Insights on Demand und dieses Konsortiums ist nicht, die Markforschung an sich zu ändern, sondern eine völlig neue Denkweise im Bereich des Konsumentenverständnisses zu fördern. Das Konzept von Insights on Demand geht über die Marktforschung hinaus und ist etwas viel Größeres, das Echtzeit-Konsumentenerkenntnisse für eine viel breitere Palette an Einzelpersonen außerhalb der traditionellen Forschungsgemeinschaft zugänglich macht. AirBnB hat die Hotelbranche nicht verändert, sondern die Art und Weise, wie die Menschen reisen und übernachten. Auf dieselbe Weise wollen wir die Art und Weise ändern, wie Unternehmen innerhalb der heutigen On-Demand-Wirtschaft auf Kundenerkenntnisse zugreifen", sagt Frédéric Charles Petit, CEO von ITWP und Gründungsmitglied des Insights on Demand Consortium.



"Die Tatsache ist bekannt, dass Unternehmen, die Entscheide auf Basis von Erkenntnissen treffen, ein viel höheres Konsumentenengagement sowie ein höheres Marktwachstum verzeichnen als ihre hinterherhinkenden Pendants", sagt Holly Rozelle, Direktorin, Marketing Capabilities for Nature's Way Brands. "Im letzten Jahr konnten wir Nature's Way so weit aufbauen, dass die Marke zu einer erkenntnisorientierten Organisation geworden ist. Wir sind uns jedoch bewusst, dass, um wettbewerbsfähig zu bleiben, ein Treffen mit Branchenführern zwecks Ideenaustauschs und Diskutieren von Möglichkeiten für alle von Vorteil ist. Ich freue mich, dass das Insights on Demand Consortium dieses Ziel erreichen wird."



Für eine vollständige Liste der Mitgliedsunternehmen des Konsortiums klicken Sie auf folgenden Link: https://www.insightsondemand.org/consortium-members/.



Über Insights on Demand



Insights on Demand fördert die enge Integration zwischen Technologie und Unternehmen, um iterative Echtzeit-Erkenntnisse bereitzustellen, welche die sich kontinuierlich verändernde Marktstimmung widerspiegeln. ITWP, die Mutter-Holdinggesellschaft von Toluna, und Harris Interactive Europe haben Insights on Demand im November 2017 lanciert. Dieser Release markiert die Lancierung eines branchenweiten Mitgliederkonsortiums. Für weitere Informationen über Insights on Demand oder für eine Mitgliedschaft im Konsortium besuchen Sie folgende Webseite: www.insightsondemand.org.



