Das globale Wirtschaftswachstum ist so hoch wie schon lange nicht mehr. Der Internationale Währungsfonds (IWF) rechnet jetzt mit einem Zuwachs von 3,9 Prozent in diesem und im nächsten Jahr. Doch neue Gefahren lauern.

Seit der Finanzkrise war die Stimmung beim World Economic Forum (WEF) in Davos meist schlechter als die Lage. In diesem Jahr könnte sich das ändern, denn die globale Wirtschaftselite hat allen Grund, optimistisch in die nahe Zukunft zum blicken. Um 3,9 Prozent soll die Weltwirtschaft in diesem und im kommenden Jahr wachsen, sagte der Internationale Währungsfonds (IWF) jetzt in Davos voraus.

Das sind 0,2 Punkte mehr als der Fonds noch im Oktober erwartet hatte. "Die Weltwirtschaft nimmt Fahrt auf", betonte IWF-Chefvolkswirt Maurice Obstfeld. Zugleich warnte der Ökonom jedoch vor Selbstzufriedenheit. Wenn die Politik die günstige Wirtschaftslage nicht nutze, um die Schwächen vieler Volkswirtschaften zu beseitigen, werde der Aufschwung nicht lange andauern.

Im Blick hat Obstfeld dabei das geringe Produktivitätswachstum, die noch ungenügende Krisenfestigkeit und die mangelnde Beteiligung breiter Bevölkerungsschichten an den Früchten des Aufschwungs. Das derzeit "glückliche Zusammentreffen von Faktoren" dürfte nicht ewig ...

