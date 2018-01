Der Weltwirtschaft geht es so gut wie lange nicht mehr - das zeigen Daten des Internationalen Währungsfonds. Doch die Experten warnen auch vor Selbstzufriedenheit: Die nächste Krise komme bestimmt.

Der gute wirtschaftliche Lauf Deutschlands und der Welt wird nach den Prognosen des Internationalen Währungsfonds andauern. "Die Weltwirtschaft nimmt Fahrt auf", teilte IWF-Chefvolkswirt Maurice Obstfeld am Montag in Davos mit, wo sich Wirtschaftslenker und Politiker in dieser Woche zum Weltwirtschaftsforum treffen. Vor allem Europa und Asien hätten zuletzt positiv überrascht. Hinzu komme von diesem Jahr an die US-Steuerreform.

Allerdings dürften sich die Politiker nicht ausruhen, warnte Obstfeld. Das derzeit "glückliche Zusammentreffen von Faktoren" dürfte nicht ewig andauern. Entsprechend gelte es nun, sich gegen die nächste Krise zu wappnen.

Doch zunächst herrscht Partystimmung: Für Deutschland erhöhte der IWF seine Prognose für das Wirtschaftswachstum im laufenden Jahr gleich um einen halben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...