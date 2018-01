Viele Eigenproduktionen von Netflix haben dem Onlineriesen in 2017 einen wahren Zustrom an neuen Mitgliedern beschert und für erhebliches Wachstum gesorgt. Allein zwischen Juni und September gewann Netflix mehr als 100 Millionen neue Nutzer hinzu. Das schlug sich entsprechend positiv in der Bilanz wieder, der Videokonzern konnte seinen Umsatz um über 30 Prozent steigern. Insgesamt gewann die Aktie auf Jahressicht um über 42 Prozent hinzu. Doch das rasante Wachstum muss mit den neuen Zahlen erst noch bestätigt werden. Unklar sei hingegen, ob sich die Beendigung der Zusammenarbeit mit Walt Disney negativ auf Netflix ausgewirkt habe. Für diesen Fall wird vermehrt in die Produktion von Kinder-, Animations-, und Science-Fiction-Projekten investiert.

Der Kursverlauf der Aktie seit 2012/2013 spricht hingegen Bände, die Aktie konnte von grob 8,00 US-Dollar bis auf ein bisheriges Hoch von 226,07 US-Dollar zulegen. Besonders ...

