NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 16,25 Euro belassen. Analyst Dhananjay Mirchandani verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf einen Pressebericht, wonach unter Bezug auf nicht näher genannte Quellen die Deutsche Telekom und der französische Rivale Orange im vergangenen Jahr offenbar über eine Fusion gesprochen haben. Er könne diesem Bericht aber keinen Glauben schenken und es sei im Grunde auch unfassbar, dass der gesamte Telekomsektor davon beflügelt worden sei, noch dazu bei gestiegenen US-Anleiherenditen./ajx/la

Datum der Analyse: 22.01.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0005557508

AXC0218 2018-01-22/16:24