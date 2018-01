Der Digitalisierung betrifft vor allem Frauen: Arbeitsplätze, die mehrheitlich von ihnen ausgeübt werden, sind am stärksten von der Digitalisierung bedroht. Das Weltwirtschaftsforum fordert eine bessere Ausbildung.

Die Industrie 4.0 gefährdet laut einer Studie des Weltwirtschaftsforums (WEF) vor allem Arbeitsplätze von Frauen. Von den 1,4 Millionen Jobs, die bis 2024 allein in den USA vom digitalen Wandel der Arbeitswelt bedroht würden, werde die Mehrheit (57 Prozent) von Frauen ausgeübt, teilte das WEF am Montag vor Beginn seiner Jahrestagung in Davos mit. "Dies ist eine besorgniserregende Entwicklung." Zudem seien Frauen gerade in den Bereichen unterrepräsentiert, in denen Job-Wachstum erwartet ...

