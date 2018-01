Carles Puigdemont steckt politisch in der Sackgasse. Ihm bleibt nur die Rolle des Störers. Doch seine Aktionen werden an Kraft verlieren, wenn Katalonien einen neuen, legitim vereidigten Präsidenten hat. Ein Kommentar.

Jetzt ist es amtlich: Der neue katalanische Parlamentschef hat den abgesetzten Regierungschef Carles Puigdemont als einzigen Kandidaten für den Posten des Regierungschefs benannt. Das ist eine neue Provokation für Madrid. Puigdemont will sich von Brüssel aus vereidigen lassen, weil in Spanien ein Haftbefehl wegen Rebellion gegen ihn vorliegt. Die spanische Regierung hat wiederholt klar gemacht, dass eine Amtseinführung aus der Ferne gegen die Regeln des katalanischen Parlaments verstößt. Auch die Rechtsexperten des Parlaments in Barcelona kommen zu demselben Schluss.

Das bedeutet: Sollte die separatistische Mehrheit der Abgeordneten Puigdemont trotzdem wählen, würde seine Regentschaft wohl kaum Bestand haben. Madrid wird dagegen vor dem Verfassungsgericht klagen, das die Wahl voraussichtlich für nichtig erklären wird. Einigen sich die Separatisten danach nicht auf einen anderen Kandidaten, gibt es Neuwahlen. Die Chance, dass Puigdemonts Liste dann erneut stärkste Kraft im Lager der Separatisten wird, ist gering.

Zudem dürften die Separatisten kein Interesse an einem neuen Urnengang haben - die Gefahr wäre groß, dass sie dann ihre parlamentarische Mehrheit verlieren. Der Grund: Kurz vor Weihnachten war die Wut über die Polizeigewalt ...

