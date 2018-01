Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US0402211033 Argos Therapeutics Inc. 22.01.2018 US0402212023 Argos Therapeutics Inc. 23.01.2018 Tausch 20:1

CA56781Y2015 Marifil Mines Ltd. 22.01.2018 CA56781Y3005 Marifil Mines Ltd. 23.01.2018 Tausch 2:1

US42237K1025 Heat Biologics Inc. 22.01.2018 US42237K3005 Heat Biologics Inc. 23.01.2018 Tausch 10:1