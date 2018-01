Genf - New Access, der Schweizer Anbieter von Software-Lösungen für die Private Banking-Industrie, erzielte 2017 einen Umsatz von über CHF 40 Millionen. Entscheidend vorangetrieben wurde das Wachstum des Unternehmens durch die strategische Ausrichtung auf flexible «Front-End»-Lösungen für die Unterstützung der digitalen Transformation von Banken, «Core Banking»-Systeme und Managed Services mit Mehrwert für die Kunden.New Access betreut führende Privatbanken in mehr als 20 Ländern und unterstützt über 180 installierte Software-Lösungen. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 170 hoch qualifizierte Experten für die Bereiche IT, Bankwesen, operatives Geschäft und Software. Nun will es seine globale Expansion durch organisatorische Änderungen unterstützen. Vitus Rotzer, aktuell Geschäftsführer und Leiter Geschäftsentwicklung des Unternehmens, wird CEO der GruppeDaniel Chidiac wird CEO von New Access Americas und übernimmt zusätzlich zu seiner derzeitigen Funktion als stellvertretender CEO der Gruppe auch die Verantwortung für die Expansion der Gruppe in den USA, Lateinamerika und auf den Bahamas. Alexis Sikorsky, der New Access im Jahr 2000 gegründet hat, wird Präsident des Verwaltungsrats. Diese Änderungen treten mit sofortiger Wirkung in Kraft.Vitus Rotzer - CEOVitus Rotzer verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzsoftware, Finanzdienstleistungen und Finanzberatung. ...

