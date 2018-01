Berlin - Nach zwei Prozesswochen hat das Gericht in Vietnam Trinh Xuan Thanh zu lebenslanger Haft verurteilt, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Der Geschäftsmann war im August 2017 aus Deutschland entführt worden.

Den vollständigen Artikel lesen ...