Was hat ein Musiker auf dem WEF in Davos zu suchen? Elton John ist einer von drei Preisträgern des diesjährigen Crystal Awards. Der 70-Jährige will den Anführern der Welt eine wichtige Lektion mit auf den Weg geben.

Elton John auf dem Weltwirtschaftsforum? Was wie ein krasser Gegensatz erscheint, ist in Wirklichkeit Teil der Tradition, dass Prominente beim Treffen der Mächtigen in Davos für ihre Verdienste als Führungspersönlichkeiten ausgezeichnet werden. In diesem Jahr erhält der britische Sänger neben der australischen Schauspielerin Cate Blanchett und dem indischen Bollywood-Darsteller Shah Rukh Khan den Crystal Award.

Bevor der 70 Jahre alte Elton John an diesem Montagabend den Preis entgegennimmt, hat er schon einmal fünf Tipps formuliert, die zum Erfolg führen sollen - "fünf Lehren in Führung aus meinen dunkelsten Stunden" hat er sie genannt.

Die erste könnte man so zusammenfassen: Folge deiner Leidenschaft! Eigentlich eine Binsenweisheit; bei John, der weltweit die meisten Tonträger überhaupt verkauft hat, hat es aber bestens funktioniert. Er entdeckte seine Leidenschaft bereits mit drei Jahren, als er zum ersten Mal an einem Klavier saß. Doch obwohl Elton John früh anfing, verlief seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...