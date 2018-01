Am Mittwoch steht die vierte Verhandlungsrunde in der Metall- und Elektroindustrie an. Auch wenn dann noch keine Lösung erwartet wird, nähern sich beide Seiten inzwischen an - insbesondere beim Thema Arbeitszeitregeln.

Der von massiven Warnstreiks begleitete Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie soll mit einem Verhandlungsmarathon in Baden-Württemberg gelöst werden. Es sei zwar noch kein Abschluss in der für Mittwoch angesetzten vierten Verhandlungsrunde zu erwarten, erklärten der Arbeitgeberverband Südwestmetall und die IG Metall. Doch gebe es Fortschritt im Streit über die Arbeitszeitregeln, sagte Südwestmetall-Chef Stefan Wolf am Montag in Stuttgart. "Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung." Sollten die Tarifparteien am Mittwoch in Böblingen vorankommen, wäre ein Abschluss am darauf folgenden Wochenende denkbar.

Dass Baden-Württemberg den Pilotabschluss machen soll, sei inzwischen klar, hieß es in Verhandlungskreisen von beiden Seiten. Denn in diesem Bezirk wurde Mitte Januar als einziges eine Expertengruppe mit Vertretern beider Seiten eingesetzt, die seither fast täglich um Kompromisse ringt.

Die Warnstreikwelle ging unterdessen in die dritte Woche. Seit Ende der Friedenspflicht am 31. Dezember zählte die IG Metall bundesweit 626.000 Beschäftigte, die stundenweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...