Strasbourg (ots) - 2018 ist Europäisches Kulturerbejahr. Auf europäischer, nationaler, regionaler und lokaler Ebene feiert der Kontinent seinen kulturellen Reichtum und das gemeinsame europäische Erbe mit zahlreichen Veranstaltungen, Projekten und Initiativen. Als europäischer Kulturkanal begleitet ARTE das Europäische Kulturerbejahr als Medienpartner.



Das Europäische Jahr des Kulturerbes soll Millionen Europäerinnen und Europäern unterschiedlicher sozialer Herkunft und jeden Alters für das europäische Kulturerbe begeistern und ihnen ein Gefühl der Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen europäischen Raum vermitteln. Zu entdecken gibt es Vieles: Orte, Bauten und Denkmäler, Wege, Werke, Kunstformen oder auch Schriften der europäischen Geistesgeschichte. Unter dem Motto "Sharing Heritage" stehen Gebäude und Landschaften ebenso im Blickpunkt wie Bräuche und Sprachen.



Als europäischer Kulturkanal begleitet ARTE das Europäische Kulturerbejahr mit einer ständig aktualisierten Auswahl an Programmen, die gemeinsame europäische Geschichte erzählen und historische, architektonische, kulinarische und viele weitere Besonderheiten der kulturellen Vielfalt des Kontinents beleuchten. Die ARTE-Programmauswahl ist zu finden unter: http://www.arte.tv/europaeisches-kulturerbejahr-2018. Eine Auswahl der Programme ist ebenfalls mit englischen, spanischen und polnischen Untertiteln verfügbar.



Mit dem Themenjahr rücken die EU-Mitgliedsstaaten das gemeinsame europäische Kulturerbe mit zahlreichen Veranstaltungen, Projekten und Initiativen in den Fokus der Öffentlichkeit. Einen Überblick über alle Aktivitäten rund um das Kulturerbejahr in Deutschland bietet die Internetplattform www.sharingheritage.de



