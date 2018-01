Nach dem die Woche mit einem leicht bearish Gap gestartet wurde, scheiterte der USD/CHF an einer Erholung über 0,96, während es der Greenback schwer hat inmitten des US Regierung Shutdown an Wert zuzulegen. Aktuell findet der Handel mit -0,2% Tagesverlust bei 0,9607 statt. Der US Dollar Index, der einen Teil seiner Tagesverluste in den vergangenen ...

