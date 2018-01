Bad Marienberg - Lehrlinge sollen mit dem Programm ErasmusPro dieselben Chancen für einen Auslandsaufenthalt bekommen wie Studierende. Dafür warb Marianne Thyssen, EU-Kommissarin für Beschäftigung und Soziales, heute (Montag) in Berlin beim deutsch-französischen Tag der Mobilität von Auszubildenden (BonjourAZUBI), so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung.

