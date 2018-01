Die Fraktionsvorsitzende im niedersächsischen Landtag will Parteichefin der Bundesgrünen werden - allerdings nicht um jeden Preis. Gegen den Kieler Umweltminister Robert Habeck scheut sie eine Kandidatur.

Die Bundesgrünen wählen am Samstag auf ihrem Bundesparteitag in Hannover eine neue Parteispitze. Es gibt drei Kandidaten für die Doppelspitze, die nach den Statuten der Grünen mit zumindest einer Frau besetzt werden muss: Robert Habeck, Umweltminister und Vize-Regierungschef in Schleswig-Holstein, Annalena Baerbock, brandenburgische Bundestagsabgeordnete, sowie Anja Piel, seit Februar 2013 Fraktionschefin in Niedersachsen. Da der Frauenplatz zuerst besetzt wird, treten zunächst Annalena Baerbock und Anja Piel gegeneinander an.

Die 52-jährige gebürtige Lübeckerin hatte Anfang Januar angekündigt, für den Parteivorsitz zu kandidieren. Voraussetzung für Habecks Kandidatur ist eine Satzungsänderung: der Parteitag müsste dem Wunsch Habecks nach einer Übergangszeit, in der er weiterhin Minister in Kiel sein kann, stattgeben. Die Grünen-Satzung lässt derzeit keine solche Frist zu, so dass ein frisch gewählter Vorsitzender eigentlich am Tag nach seiner Wahl aus seinem Ministeramt scheiden müsste. Habeck pocht aber darauf, seine Aufgaben in Kiel geordnet an einen Nachfolger übergeben zu können. Wie eine Satzungsänderung im Detail aussehen könnte, darüber diskutiert der Parteitag am Freitag. Die bisherigen Parteichefs Cem Özdemir und Simone Peter treten nicht mehr als Kandidaten für den Vorsitz an.

Frau Piel, für Sie ist die Fortsetzung der Großen Koalition keine Lösung für Zukunftsfragen. "Wir bleiben gesprächsbereit", haben Sie getwittert. Glauben Sie, dass es doch noch einen neuen Anlauf für Jamaika geben könnte, wenn Union und SPD scheitern? Oder einen Anlauf für eine Minderheitsregierung von CDU und Grünen?Ich glaube, dass alles noch sehr offen ist. Der SPD ist es zwar am Sonntag gelungen, eine Mehrheit für ...

