FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VALIDUS HLDGS LTD DL -,1 32V BMG9319H1025
AB/FROM ONWARDS 22.01.2018 17:11 CET
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VALIDUS HLDGS LTD DL -,1 32V BMG9319H1025
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