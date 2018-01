Der neue Uber-Chef will den Fahrtenvermittler nach einer Serie von Skandalen wieder nach vorne bringen. Auf der DLD in München skizziert Dara Khosrowshahi, wie ein Neustart aussehen könnte - und gibt sich reumütig.

Drinnen ist es voll und der Beifall laut, als Dara Khosrowshahi die Bühne der Digitalkonferenz DLD in München betritt. Vor dem Gebäude dürfte der Empfang weniger nett gewesen sein, da haben sich Münchener Taxifahrer zum Protest gegen den Fahrdienstleister Uber versammelt. Das laute Pfeifen schafft es allerdings nicht bis ins große Atrium, wo Khosrowshahi von "Bild"-Chefredakteurin Tanit Koch interviewt wird.

"We are all Dreamers" steht auf Khosrowshahis T-Shirt - das hat allerdings nichts damit zu tun, dass der Uber-Chef etwa davon träumt die Welt mit seinem Dienst zu erobern. Es ist eine politische Botschaft: Es geht um US-Präsident Donald Trump, der den Schutz vor Abschiebung für Kinder illegaler Einwanderer, die sogenannten Dreamer, abschaffen will.

Träume sollte Khosrowshahi dennoch haben, denn es lief im vergangenen Jahr nicht gerade gut bei Uber: Sein Vorgänger und Mitgründer Travis Kalanick musste nicht nur den Chefsessel räumen, sondern verkaufte auch fast ein Drittel seiner Anteile an dem Unternehmen. Zuvor waren Uber Sexismus, Diskriminierung, Technologiediebstahl und das Ausspähen der Konkurrenz vorgeworfen worden. Und als sei das nicht schon genug, hatte das wertvollste Start-up der Welt zudem einen Datendiebstahl geheim gehalten, bei dem Daten von Passagieren und Fahrern erbeutet worden waren. Statt den Vorgang an die Öffentlichkeit zu bringen, zahlte das Unternehmen den Hackern lieber ein Schweigegeld.

Er möge die Bezeichnung "Anti-Travis" nicht, sagt Khosrowshahi, der im September den Chefposten übernahm. Während der guten Zeiten habe er Uber immer für das ungeheure Wachstum bewundert, sagt Khosrowshahi: "Manchmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...