Frankfurt - Der Eurokurs hat am Montagnachmittag in einem überwiegend ruhigen Handel gegenüber dem US-Dollar etwas zugelegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,2253 USD nach 1,2241 USD um die Mittagszeit.

Leichte Unterstützung erhielt der Eurokurs zum Wochenstart aus Deutschland. Der SPD-Parteitag hatte am Sonntag grünes Licht zur Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit den Unionsparteien gegeben. Damit ist eine wichtige Hürde auf dem Weg zu einer Regierungsbildung in der grössten Volkswirtschaft der Eurozone genommen. Das sorgte für Optimismus an den Märkten, auch wenn beide Seiten sich auf schwierige Verhandlungen einstellen.

Der anhaltende Verwaltungsstillstand in den USA belastete den Dollarkurs zwar, allerdings nicht besonders ...

