TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CH: SGS Jahreszahlen (Pk 10.00 h) 08:00 GB: Easyjet Q1-Zahlen 08:00 GB: Dixons Carphone Q3 Trading Update 12:40 USA: Johnson & Johnson Q4-Zahlen 13:00 USA: Verizon Q4-Zahlen 13:00 USA: Procter & Gamble Q2-Zahlen 13:30 USA: Kimberly Clark Q4-Zahlen 17:40 S: SEB Q4 Trading Update 22:00 USA: Texas Instruments Q4-Zahlen 22:05 USA: Capital One Q4-Zahlen 22:15 USA: United Continental Q4-Zahlen & Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Steel Dynamics Q4-Zahlen USA: IG Group Halbjahreszahlen USA: State Street Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR J: BoJ Zinsentscheid 05:30 J: All Industry Activity Index 11/17 11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartungen 01/17 16:00 EU: Verbrauchervertrauen 01/18 (vorab) 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 01/18 SONSTIGE TERMINE 09:30 D: Handelsblatt Jahrestagung Energiewirtschaft (bis 25.01.), Berlin u.a. mit den Vorstandschefs Johannes Teyssen (Eon), Rolf Martin Schmitz (RWE) und Pekka Lundmark (Fortum) 10:00 D: KfW Bankengruppe Pressegespräch "Generationswechsel im Mittelstand", Frankfurt 10:00 D: Pressegespräch der HSBC "Von der Order bis zur Verwahrung: Aktuelle Trends im Markt für Wertpapierdienstleistungen" Vorstellung Daten und Fakten zum Markt, aktuelle Entwicklungen und künftige Trends 18:00 D: Ausblick auf die konjunkturellen Entwicklungen 2018 in Deutschland und Europa. Der Konjunkturausblick ist eine gemeinsame Veranstaltung der Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz (ZIRP) e.V. mit den Mitgliedsunternehmen Boehringer Ingelheim und die Deutschen Bank AG, sowie des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft, Ingelheim D: Start der Post-Tarifverhandlungen Verdi fordert sechs Prozent mehr Geld für die 130 000 Tarifbeschäftigten und Azubis, in einem 12 Monate gültigen Tarifvertrag. D: 83. Internationale Grüne Woche 2018 (bis 28.01.), Berlin D: Internationale Pflanzenmesse (IPM) (bis 26.01.), Essen CH: Weltwirtschaftsforum (bis 26.01.) Unter dem Motto "Für eine gemeinsame Zukunft in einer Zersplitterten Welt" diskutieren mehr als 3000 Teilnehmer im schweizerischen Alpenort Davos. B: Jahreskonferenz zur europäischen Raumfahrtpolitik (bis 24.01.)

