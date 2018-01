Früher wurde die Tech-Elite aus dem Silicon Valley auf Deutschlands wichtigstem Tech-Event DLD wie Rockstars gefeiert. Doch nach Fake News und Politbots heißt 2018 die größte Frage: Kann Europa ein Gegengewicht aufbauen?

Er ist gekommen, um zu besänftigen. Uber-Chef Dara Khosrowshahi schüttelt Hände, lächelt und hat eine Botschaft nach München mitgebracht: Der Fahrtenvermittlungsdienst wird sich fortan benehmen. "Manchmal ist Gewinnen wollen eine Entschuldigung für schlechtes Benehmen. So werden wir nicht weitermachen", sagt Khosrowshahi.

Es ist der erste Auftritt des neuen Uber-CEOs in Deutschland, seit er im vergangenen Jahr von seinem Vorgänger und Unternehmensgründer Travis Kalanick übernommen hat. Uber, der Taxi-Schreck, der einfach loslegte, ohne die Gesetze zu beachten, sei nun eine "demütige" Firma, sagt Khosrowshahi auf der Bühne. Es ist DLD, Deutschlands wichtigstes Tech-Event, das jedes Jahr im Januar in München stattfindet - und die Tech-Elite ist nach Europa gekommen, um sich in Reue und Buße zu üben.

Am Tag davor trat Eliot Schrage, oberster Kommunikations-Chef von Facebook, vors Publikum. Auch Schrage, grauer Blazer, weißes Hemd, gab sich nachdenklich statt disruptiv. Facebook habe in den vergangenen Monaten zu viel darin investiert, für seine Nutzer immer "neue Erlebnisse zu bauen" und zu wenig dafür getan, um "Missbrauch vorzubeugen". Manche hätten mit Falschinformationen und Sensationsgier Geld in dem Netzwerk verdienen wollen, Facebook habe nicht gut genug hingeschaut. In Zukunft werde man mehr gegen Falschinformationen auf der Plattform unternehmen. Schrages Versprechen: mehr soziale Verantwortung, weniger Profit.

Es ist noch gar nicht lange her, da wurde die Tech-Elite auf dem DLD gefeiert wie Rockstars: Ihr Innovations- und Vorwärtsdrang konnte nicht tollkühn genug sein. Das DLD findet kurz vor dem Weltwirtschaftsforum statt und ist ein guter Indikator für die Stimmungslage in Davos. Doch nach Fake News, Politbots, Smartphone-Sucht und Angst vor einem neuen digital ermächtigten Lumpen-Proletariat hat sich die Stimmung gedreht. Europa ist skeptisch geworden, die Gesandten aus dem Valley leisten Abbitte. Die Frage, die 2018 über der Tech-Welt auf dem DLD schwebt, ist vielmehr: Kann Europa ein Gegengewicht aufbauen mit einer digitalen Wirtschaft, in der es gerechter und sozialer zugeht als im amerikanischen Plattformkapitalismus?

Gastgeber des DLD, Burda-Chef Paul-Bernhard Kallen, gibt sich optimistisch. Europa werde mehr, dafür aber kleinere Tech-Unternehmen hervorbringen. Das sei besser für die Gesellschaft als die Digital-Konglomerate, wie sie die USA und China hervorbringen. Denn die wollten "die Welt beherrschen". Auch Tom Wehmeier, der beim Risikokapitalgeber Atomico die Marktforschung leitet, ist zuversichtlich: "Die europäische Techszene ist so stark wie nie zuvor", sagt er. Allein im vergangenen ...

