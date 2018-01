FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat zum Wochenauftakt einen weiteren Schritt in Richtung Rekordhoch getan. Zum Handelsschluss am Montag stand der deutsche Leitindex 0,22 Prozent im Plus bei 13 463,69 Punkten.

Die politische Stimmung in Deutschland helle sich auf, nachdem die SPD beschlossen habe, mit der CDU in Koalitionsverhandlungen zu treten, sagte Analyst David Madden von CMC Markets, Dies sei zwar keine Garantie, dass eine Koalition zustande komme, aber Händler hätten die Nachricht aus Berlin positiv bewertet. Sollten die weiteren Gespräche der Parteien ebenfalls erfolgreich verlaufen, könnte der Dax seine Bestmarke bei 13 525 Punkten von Anfang November 2017 testen, so der Experte.

MDax und SDax gelangen am Montag schon kurz nach dem Börsenstart weitere Höchststände, entfernten sich dann aber wieder davon. So schloss der MDax als Index der mittelgroßen Unternehmen 0,15 Prozent tiefer auf 27 413,15 Punkten, während das Kleinwerte-Barometer SDax am Ende des Tages 0,07 Prozent höher stand bei 12 525,82 Punkten stand. Für den Technologiewerte-Index TecDax ging es um 0,10 Prozent auf 2705,78 Punkte hoch./ajx/he

AXC0242 2018-01-22/17:58