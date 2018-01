Kista, Schweden (ots/PRNewswire) -



H&D Wireless, der führende schwedische Anbieter von Plattformlösungen für IoT-Konnektivität, IoT-Cloud und RTLS, hat die erste Bestellung für sein neues SPB228-Kombomodul für WLAN und Bluetooth erhalten. Die kleine, aber strategisch bedeutende Bestellung bezieht sich auf zwei (noch geheime) Projekte in Deutschland, die noch im 1. Quartal 2018 beginnen.



Das SPB228 ist der jüngste Neuzugang der Accelerate© Modulreihe und machte vor kurzem auf der CES in Las Vegas sein Debut (http://mb.cision.com/Main/15814/2429571/776259.pdf). Die Bestellung richtet sich an die zwei Produkte des deutschen Kunden, die Ende Februar auf der Embedded World (https://www.embedded-world.eu/home.html) präsentiert werden. Diese erste Bestellung eines Prototypen im Wert von 2200 USD wird im 1. und 2. Quartal 2018 ausgeliefert.



"Ich bin hocherfreut über diese erste strategische Bestellung des SPB228 gerade einmal eine Woche nach unserer Vorstellung in Las Vegas", sagte Pär Bergsten, CEO und Gründer von H&D Wireless.



Mit dem SPB228 wird ein breites Anwendungsspektrum abgedeckt, darunter



- Leistungsfähige und sichere Steuer- und Überwachungssysteme für die Industrie



- Verbraucherelektronikgeräte wie Gaming, Tablets und mobiles Computing



- Leistungsfähige Smart Home-Systeme wie Video, Audio, Sicherheit sowie Steuer- und Überwachungssysteme



Mit GEPS for Industry hat sich H&D Wireless einen Namen gemacht. Das Produkt hilft dem produzierenden Gewerbe bei der Digitalisierung und Visualisierung von Geschäftsprozessen und beim Echtzeit-Tracking von wichtigen Assets und Produkten. Der Markt für intelligente Fabrik und industrielles IoT wächst rasant und soll bis 2022 ein Volumen von 225 Mrd. USD erreichen (Markets and Markets Research). H&D Wireless ist seit dem 22. Dezember an der Nasdaq First North notiert.



Informationen zum SPB228 WLAN



Das auf der 28nm-Chiptechnologie basierende Modul ist ein Ultrahochleistungsmodul, dass sämtliche Funktionen für ein WLAN 2x2 MU-MIMO Wave2 Dualband- und Bluetooth 5-Multifunksystem integriert, das sich problemlos in Linux-Plattformen einbinden lässt.



Das energiesparende, vielseitige Modul im Format M.2 (12 x 16 mm) ist die Basis für Kundenlösungen mit großer Funktionsvielfalt und bietet eine nominale Datenrate von 866,7 Mbit/s. Das SPB228 bietet vollwertige Unterstützung für den parallelen oder selbstständigen Betrieb von WLAN und Bluetooth und verfügt über mehrere standardmäßige PCIe-, USB- und SDIO-Hochgeschwindigkeitsschnittstellen zur einfachen Integration mit Hostsystemen. Mit standardmäßigen dualen Antennenanschlüssen ermöglicht es eine flexible Antennenkonfiguration. Das Modul ist FCC-, IC- und CE-zertifiziert.



Informationen zu H&D Wireless:



H&D Wireless ist ein schwedischer Anbieter von Cloud- und Plattformsystemen für das Internet der Dinge. Seine Griffin IoT-Cloud-Plattform ist eine Komplettlösung bestehend aus erstklassigen Funkmodulen, Cloud-Diensten inklusive Analyse und künstlicher Intelligenz sowie Smartphone-Anwendungen für Smart Homes und Enterprises. Das Unternehmen bietet mit seinem Griffin Enterprise Positioning Service (GEPS ) seit 2016 einen Cloud-Dienst für die Innenortung von Gegenständen in Geschäftsprozessen. H&D Wireless wurde 2009 gegründet und zählt zu Schwedens wachstumsstärksten und renommiertesten IoT-Unternehmen. Bislang hat es weltweit mehr als 1.100.000 Funkprodukte für IoT-/M2M-Lösungen ausgeliefert.



Internet: http://www.hd-wireless.com



