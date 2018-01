Zürich - UBS hat heute ein neues Whitepaper für das diesjährige Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos veröffentlicht. Das Whitepaper thematisiert, wie sich über Partnerschaften die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (United Nations Sustainable Development Goals, UN SDGs) erreichen lassen. UBS sieht darin einen wesentlichen Beitrag zum diesjährigen Thema der Tagung «Creating a Shared Future in a Fractured World».

Das Whitepaper wurde von Experten von UBS verfasst. Es zeigt auf, mit welchen Massnahmen Kapital, einschliesslich Privatvermögen, mobilisiert wurde, damit die SDGs erreicht werden, und gibt diverse Partnerschaften für 2018 bekannt, die zu diesem Zweck eingegangen wurden. Aus dem Paper geht ebenfalls hervor, welche Erkenntnisse UBS in diesem Bereich gewonnen hat, seit die Bank am Jahrestreffen 2017 ihr Engagement für die SGDs bekannt gab. Es enthält zudem Beiträge vom Weltwirtschaftsforum (WEF) und Interviews mit General David H. Petraeus, Chuck Slaughter und David Hertz.

Im Whitepaper gibt UBS heute die folgenden Partnerschaften zum Erreichen der SDGs bekannt:

Die ersten zu 100% nachhaltigen Cross-Asset-Portfolios für Privatkunden, die marktübliche risikobereinigte Renditen und positive soziale und ökologische Ergebnisse anstreben. Diesen Portfolios liegt eine Exklusivpartnerschaft mit der Weltbank für Anlagen in deren Anleihen zugrunde, die stärker auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind als andere erstklassige Anleihen. Die Portfolios umfassen zudem eine neue erstklassige Strategie von Hermes Investment Management, die auf gesellschaftlichen Nutzen ausgelegt ist. Es ist die erste Strategie, deren Fokus explizit darauf liegt, anstelle von privaten öffentliche Mitteln zu nutzen, um ein beabsichtigtes, messbares Ergebnis neben sozialen und ökologischen Ergebnissen zu bewirken. Eine Partnerschaft mit Solactive und führenden Green-Bond-Managern für neue Indizes, die Anleihen der Weltbank und von multilateralen Entwicklungsbanken (MDB) sowie Green Bonds enthalten. Diese Indizes ermöglichen, bei der Vermögensallokation die drei Aspekte Rendite, Risiko und Nachhaltigkeit zu berücksichtigen. Die neuen Standards können den Weg ebnen, damit mehr institutionelle Anleger in nachhaltige Anleihen mit hohem Rating investieren, um sowohl Gutes für die Gesellschaft zu tun als auch die treuhänderischen Pflichten zu erfüllen. Die Lancierung von Align171 (am 24. Januar während des WEF-Jahrestreffens in Davos). Diese unabhängige Plattform wurde im Whitepaper von UBS für das letztjährige WEF angekündigt und im Verlauf des Jahres 2017 entwickelt. Diverse öffentliche, institutionelle und private Anleger erhalten über sie Zugang zu SDG-Anlagemöglichkeiten. Align17 ist eine Initiative der Young Global Leaders des WEF, die von UBS, PwC, Linklaters, IFC und Hamilton Lane unterstützt wird. The Collaborative hosted by UBS, eine Initiative des Global Ultra High Net Worth Philanthropy Center von UBS, der UBS Optimus Foundation und von UBS-Kunden. The Collaborative will unter anderem Philanthropen für skalierbare und nachhaltige Lösungen zusammenbringen, damit über 34 Millionen Menschen in Afrika Zugang zum Gesundheitswesen erhalten.

Axel Weber, Verwaltungsratspräsident von UBS, sagte: «Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen definieren die globalen Ambitionen zur Bewältigung von sozialen und ökologischen Fragen. Das 17. Ziel «Strengthening Implementation and Revitalizing the Global Partnership for Sustainable Development» ...

