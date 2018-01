Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-01-22 / 17:40 *PRESSEMITTEILUNG* *ACCENTRO bildet weiteres Joint Venture mit erfahrenem Berliner Projektentwickler * *Berlin, 22. Januar 2018 -* Die ACCENTRO Real Estate AG (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3), Berlin, veräußert 75 Prozent der Geschäftsanteile der ACCENTRO Gehrensee GmbH. Diese hält ein Grundstück mit rd. 41.500 qm in Berlin Lichtenberg. Käufer der Anteile ist ein Berliner Projektentwickler, der bereits über umfangreiche Erfahrung bei Neubauprojekten speziell in diesem Bezirk verfügt. "Wir setzen mit diesem Schritt unsere bewährte Strategie im Neubaubereich weiter um, verstärkt auf eine Zusammenarbeit mit Projektentwicklern zu setzen, die über ein hohes technisches Knowhow verfügen", erklärt Jacopo Mingazzini, Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG. "So können wir unsere Vertriebsstärke auch im Neubaubereich nutzen, ohne die Risikostruktur des Unternehmens wesentlich zu verändern ", ergänzt Mingazzini. "Die durch den Teilverkauf der Projektgesellschaft freiwerdende Liquidität investieren wir in unser Kerngeschäft - die mieternahe Privatisierung.", fügt Mingazzini abschließend hinzu. *Über die ACCENTRO Real Estate AG* Die ACCENTRO Real Estate AG ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (WKN: A0KFKB) notiert. *Ansprechpartner für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit:* Karl-Philipp Jann PB3C GmbH Rankestraße 17 10789 Berlin E-Mail: jann@pb3c.com Tel. 030 - 72 62 76 1612 Fax 030 - 83 62 76 163 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Accentro Real Estate AG Schlagwort(e): Immobilien 2018-01-22 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 647495 2018-01-22

(END) Dow Jones Newswires

January 22, 2018 11:40 ET (16:40 GMT)