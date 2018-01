Zürich (ots) - Schon wieder macht ein amerikanisches Unternehmen

mit Stellenabbau von sich reden. Curtiss Wright will knapp 20 Prozent

der 100 Stellen in Neuhausen streichen. Dies nicht aus einer

wirtschaftlichen Notwendigkeit heraus als vielmehr mit dem Ziel, den

Profit zu maximieren. Das lief im letzten Herbst schon bei Rockwell

in Aarau so. Beim von GE im Dezember 2017 angekündigten Abbau von

1400 Stellen muss zumindest stark angezweifelt werden, dass dieses

Ausmass notwendig ist.



Zweifel an der wirtschaftlichen Notwendigkeit der angekündigten

Entlassungen kommen bei Curtiss Wright vor allem aus zwei Gründen

auf. Erstens schreibt das Unternehmen schwarze Zahlen und

erwirtschaftete letztes Jahr eine ansehnliche Rendite. Um diese

Rendite, die nach US-Vorgaben mindestens erreicht werden muss, halten

zu können, sollen nun Arbeitsplätze abgebaut werden. Zweitens wurde

die Kurzarbeit, die ab April 2017 von der Abteilung Engineering und

von Oktober bis Dezember 2017 von der ganzen Belegschaft geleistet

wurde, nicht verlängert und für Januar 2018 kein neuer entsprechender

Antrag gestellt. Die gesetzlichen Voraussetzungen für Kurzarbeit

wären gar nicht erfüllt gewesen, da keine wirtschaftliche

Notwendigkeit mehr dafür besteht.



Zu denken gibt der Arbeitnehmervertretung von Curtiss Wright und

den Angestellten Schweiz, dass im für das Unternehmen existenziellen

Bereich Forschung und Entwicklung abgebaut werden soll. Damit

gefährdet man die eigene Zukunft.



Sehr stossend ist, dass Angestellte, die Kurzarbeit geleistet

haben und damit Lohneinbussen in Kauf nehmen mussten, nun entlassen

werden sollen. Das widerspricht komplett dem Sinn und Zweck der

Kurzarbeit, nämlich Stellen zu erhalten.



Die Angestellten Schweiz fordern das Management von Curtiss Wright

auf, auf den Stellenabbau zu verzichten und stattdessen andere

Massnahmen zur Verbesserung der Rendite zu ergreifen. Dabei sind die

Arbeitnehmervertretung und die Verbände beizuziehen.



Werden trotzdem Angestellte entlassen, dann fordern die

Arbeitnehmervertretung von Curtiss Wright und die Angestellten

Schweiz nebst weiteren sozialen Massnahmen den vollen Ausgleich des

durch die Kurzarbeit erlittenen teilweisen Lohnausfalls.



Die Angestellten Schweiz sind seit bald 100 Jahren die Stimme der

Angestellten aus dem Mittelstand und vertreten deren Interessen in

der Politik wie in Unternehmen. Der Verband setzt sich

sozialpartnerschaftlich, konstruktiv und zuverlässig für gute

Arbeitsbedingungen, faire Löhne und sichere Arbeitsplätze ein - zum

Wohl von Gesellschaft und Wirtschaft. Ihren Mitgliedern bieten die

Angestellten Schweiz zudem ein umfassendes, auf persönliche

Bedürfnisse angepasstes Angebot an Weiterbildungen, Beratungen,

Dienstleistungen und Informationen - für das persönliche Weiterkommen

jedes Einzelnen. Weitere Informationen unter www.angestellte.ch



