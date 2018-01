Am heutigen Tag hat das angesehene US-Wirtschaftsmagazin Forbes sein drittes Ranking von 300 jungen Personen unter 30 Jahren in zehn Kategorien für Europa veröffentlicht. Die THE NAGA GROUP AG (ISIN: DE000A161NR7) freut sich über die Aufnahme von Vorstand Benjamin Bilski in die Kategorie Technologie.

Das "30 unter 30" Ranking führt jährlich junge Menschen mit besonders großem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...