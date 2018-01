London - Leichte Kursgewinne haben zum Wochenauftakt die europäischen Börsen verbucht. Der EuroStoxx 50 schloss am Montag 0,44 Prozent höher bei 3665,28 Punkten. Das war der höchste Schlusskurs seit Anfang November. Anleger mussten abwägen zwischen der Hoffnung, dass in Deutschland bald eine neue Regierung gebildet werden kann, und dem anhaltenden "Shutdown" in den USA.

In Deutschland hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...