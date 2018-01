Trumps Vize erfreut Israel und bezeichnet bei seinem Besuch Jerusalem als israelische Hauptstadt. Die Palästinenser suchen derweil Unterstützung bei der EU in Brüssel. Denn ihre arabischen Unterstützer sind schwach.

US-Vizepräsident Mike Pence überraschte seine israelischen Gastgeber mit zwei freudigen Ankündigungen. Die USA würden ihre Botschaft noch im kommenden Jahr von Tel Aviv nach Jerusalem verlegen, sagte er am Montag in einer Rede vor der Knesset. Damit schlug Pence Warnungen aus dem Wind, die er zuvor in Kairo und in Amman gehört hatte.

Dort hatte man die im Dezember erfolgte Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt Israels kritisiert. Zudem sicherte Pence Israel zu, dass sich die USA vom Nuklear-Deal mit Teheran zurückziehen, sollte dieser nicht nachgebessert werden. Washington werde nicht zulassen, dass Iran eine Atombombe habe, so Pence, der in Israel wie ein guter alter Freund empfangen wurde. Jerusalem war die dritte Etappe auf seiner Nahost-Tour.

Das Klima zwischen den israelischen und amerikanischen Regierungen hat sich im Vergleich zur Ära von Barack Obama deutlich entspannt. Die Nahostpolitik Washingtons unter der Regierung von US-Präsident Donald Trump erhält von Israel Bestnoten. Sie sei gegenüber Israel "sehr, sehr, sehr freundlich", sagt ein hoher israelischer Diplomat. Das Weiße Haus setze die Palästinenser unter Druck, damit sie an den Verhandlungstisch zurückkehren

