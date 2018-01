Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit leichten Gewinnen in die neue Woche gestartet und hat damit an den positiven Wochenausklang angeknüpft. Die Veränderungen hielten sich allerdings in Grenzen, und der Leitindex SMI bewegte sich den ganzen Tag über in einer relativ engen Bandbreite um die 9'500-Punkte-Marke. Die Stimmung wurde in Marktkreisen entsprechend als neutral bis freundlich eingestuft. Im Fokus waren die Papiere der Grossbank UBS.

Hauptgesprächsthema waren abgesehen davon die Hoffnungen auf eine baldige Regierungsbildung in Deutschland und der noch nicht gelöste Budgetstreit in den USA. Der "Shutdown" wurde jedoch eher gelassen gesehen. Dieser dürfte höchstens für kurzfristige Irritationen sorgen, hiess es zum Beispiel in einem Kommentar der ZKB. Die Bank betonte den anhaltenden Optimismus der Investoren aufgrund der vorteilhaften Wachstumsaussichten der Weltwirtschaft und den daraus abzuleitenden "hervorragenden" Gewinnaussichten der Unternehmen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,20% höher bei 9'529,13 Punkten und damit auf dem Tageshoch. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) zog um 0,15% auf 1'569,86 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,14% auf 10'950,96 Stellen an. Von den 30 wichtigsten Titeln legten 21 zu und neun gaben nach.

Im Scheinwerferlicht standen die UBS-Papiere, nachdem die Bank am Morgen die Zahlen zum Schlussquartal 2017 vorgelegt hatte. Die Aktien gaben am Vormittag ...

