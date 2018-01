Für Stadtwerke werden konventionelle Kraftwerke zunehmend zur Belastung. Aber auch bei den erneuerbaren Energien sinken die Renditen wegen des hohen Wettbewerbsdrucks, wie die Studie "Stadtwerke 2030" von Pricewaterhouse Coopers zeigt. Große Probleme bereiten den kommunalen Unternehmen dabei auch die gesetzlichen Hürden bei Kooperationen.Die Stadtwerke-Manager sehen in der konventionellen Energieerzeugung keine aussichtsreiche strategische Option mehr. So zumindest lautet ein zentrales Ergebnis der am Montag veröffentlichten Studie "Stadtwerke 2030", die das Beratungsunternehmen Pricewaterhouse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...