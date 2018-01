WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Demokraten haben sich zu einer Beendigung des Regierungsstillstandes in den USA bereiterklärt. "In einigen Stunden wird die Regierung wieder öffnen", sagte der Oppostionsführer im US-Senat, Charles Schumer, am Montag./dm/DP/he

AXC0255 2018-01-22/18:33